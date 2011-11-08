Полиция проводит проверку по заявлению Юрия Антонова о драке на АЗС

ГУМВД по Московской области начала проверку по факту заявления певца Юрия Антонова. Артист заявил в полицию после инцидента на автозаправке на Боровском шоссе в Подмосковье в пятницу, 4 ноября.

По данным полиции, конфликт между Юрием Антоновым и байкером начался в устной форме, но вскоре перерос в драку. Ссора произошла якобы из-за того, что мотоцикл загораживал проезд автомобилю артиста. В ходе конфликта мотоциклист ударил Антонова по лицу и уехал. В своем заявлении Юрий Антонов просит принять меры в отношении неизвестного, который вступил с ним в конфликт. В заявлении указаны приметы мотоциклиста, передает РИА Новости.

"АН" сообщали, что певец опроверг, что он оборонялся бейсбольной битой. Антонов заявлял, что не провоцировал напавшего на него байкера, который загородил проезд и мешал заправиться автомобилистам.

Аргументы.ру писали, Юрий Антонов утверждает, что его побил "настоящий бандюга" .