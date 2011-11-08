В Московской области по подозрению в убийстве двух девушек задержаны двое мужчин

7 ноября, как сообщали Аргументы.ру, стало известно об обнаружении тел двух молодых женщин с признаками насильственной смерти вблизи стадиона «Липки» в поселке Михнево Ступинского района Московской области, 5 ноября от родных девушек поступили заявление об их пропаже.

Так как смерть девушек носила насильственный характер, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ - убийство.

Потерпевшими по уголовному делу проходят две студентки, сообщает СК РФ: учащаяся 5 курса Московского финансового института 1990 года рождения и студентка 2 курса юридического факультета РОСНОУ 1991 года рождения.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве задержаны двое мужчин, один из них ранее судим за изнасилование. С подозреваемыми проводятся следственные действия, назначены экспертизы.