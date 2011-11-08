Тела двух студенток обнаружены в овраге в Ступинском районе Подмосковья

В понедельник в поселке Михнево Ступинского района Подмосковья на улице Мичурина в овраге за одним из домов были обнаружены тела двух девушек с синяками и ссадинам в области головы, по данным ГУ МВД по Московской области, обе девушки считались без вести пропавшими с пятого ноября, когда родные утеряли с ними связь.

Обе погибшие опознаны - одна из погибших - 20-летняя жительница поселка, студентка второго курса Ступинского юридического института, вторая погибшая - 21-летняя жительница Москвы, студентка пятого курса Московского юридического института.

Полицейские уже задержали подозреваемого в убийстве, сообщил официальный представитель следственного управления СК РФ по Московской области Геннадий Галуза.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство двух и более лиц.