В Москве пожар возник в здании Государственного университета Управления

На Рязанском проспекте, дом 99 - в здании Государственного университета управления - произошел пожар.

По данным МЧС Москвы, на 3-м этаже здания Госуниверситета управления загорелся подвесной потолок: по данным одних источников, огонь распространился на 4-й этаж, другие источники сообщают, что огонь по трубам внутренних электрокабелей распространился до седьмого этажа.

На место происшествия прибыли расчеты МЧС Москвы, пожарные приступают к тушению.