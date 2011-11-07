Четверо военнослужащих погибли в ДТП в Чечне

В Чечне в понедельник, 7 ноября, около 15 часов недалеко от станицы Алпатово Наурского района на трассе Моздок-Кизляр столкнулись грузовик КамАЗ и микроавтобус "Газель". В результате ДТП погибли четыре человека.

В правоохранительных органах республики сообщили, что погибли четыре человека, находившиеся в "Газели". По данным Интерфакса, они были военнослужащими, а по другим - сотрудниками МВД в командировке. Водитель КамАЗа получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован.



На месте ДТП, причины которого устанавливаются, работает следственно-оперативная группа.