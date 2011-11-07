В Подмосковье капитан полиции за рулем личного автомобиля сбил мужчину
7 ноября 2011, 19:11 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Подмосковье капитан полиции, управляя личным автомобилем, насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу в понедельник 08:30 на ул.Победы в городе Климовске.
Прибывшие на место происшествия врачи пытались спасти мужчину, но от тяжелейшей черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в машине скорой помощи, передает Интерфакс. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.