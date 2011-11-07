Пожар в порту Архангельска планируют потушить к полуночи

Пожар в речном порту Архангельска может быть потушен к полуночи. Представители противопожарных служб региона сообщили, что распространение пламени удалось остановить. Сейчас борьбу с огнем ведут значительные силы противопожарной службы Архангельска.

Предполагается, что ликвидировать возгорание удастся к 00:00 мск вторника, передает Интерфакс. Он добавил, что площадь, охваченная огнем, сократилась до трех тысяч квадратных метров. "Пожар локализован на 3000 квадратных метрах. Угрозы распространения нет, равно как и нет угрозы жилым прилегающим кварталам", - сказал источник.

"АН" сообщали, что сложности в борьбе с огнём обусловлены сильнейшим тепловым излучением, которое дает гигантский костёр, невозможностью потушить штабеля леса изнутри, а также сильным ветром.

Накануне стало известно, что сильный пожар в речном порту Архангельска угрожает жилым домам.