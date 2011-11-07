Опять ворона оставила без света жителей очередной столицы российского региона

Вслед за Владивостоком, город Улан-Удэ в понедельник оказался обесточен на протяжении нескольких часов после короткого замыкания, произошедшего из-за влетевшей на подстанцию вороны.

В столице Бурятии на станции "Сосновая" из строя вышли масляный выключатель и шесть изоляторов, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Улан-Удэ Энерго". 10 городских кварталов остались без электроснабжения. На восстановление электроснабжение ушло около 3 часов.

Накануне, 6 ноября 2011 г., ворона оставила без электроснабжения около 10 тысяч жителей Владивостока. Птица вывела из строя трансформатор напряжения на подстанции "Эгершельд". В результате срабатывания автоматической системы защиты были отключены части секций подстанций "Металлист", "Эгершельд" и "КЭТ".

На восстановление электроснабжения потребовалось около полутора часов. Трансформатор выведен из работы для ревизии.