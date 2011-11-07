Сутки бушует гигантский костёр в Архангельске на площади почти в гектар

В Архангельске в понедельник продолжает гореть склад круглого леса. Сложности в борьбе с огнём обусловлены сильнейшим тепловым излучением, которое дает гигантский костёр, невозможностью потушить штабеля леса изнутри, а также сильным ветром.

Пожар на территории речного порта в Архангельске, вспыхнувший накануне около 16.30 мск, распространился на всю площадь склада круглого леса объемом 96 тыс кубометров. Сейчас пламенем охвачена площадь около 8 тыс кв метров передает ИТАР-ТАСС 7 ноября со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Архангельской области.

Причины происшествия выясняются. Складированные в порту лесоматериалы принадлежат Соломбальскому ЦБК.

В тушении огня задействованы основные силы городского пожарного гарнизона и областной службы спасения - 89 человек и 26 единиц техники.

Жилые дома, стоящие рядом с портом, в безопасности. Пожар рассчитывают ликвидировать к исходу дня.