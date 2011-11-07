Скопления газа под взорвавшимся в Петербурге люком не было

Причиной взрыва под коммуникационным люком в Санкт-Петербурге утром в понедельник было не скопление газа. Взрыв прогремел около 10.30 на набережной Фонтанки.



Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель компании "Петербурггаз". "Это однозначно не газ", - отметил источник. "Нам поступил сигнал о взрыве. Специалисты все проверили - никакой загазованности не выявлено. Наша работа там закончена", - заявила собеседница агентства.



Ранее "Аргументы недели" сообщали о том, что в Петербурге прогремел взрыв под коммуникационным люком. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.