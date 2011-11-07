В Москве ночью сгорели микроавтобус Chevrolet и внедорожник Audi

Два дорогостоящих автомобиля - микроавтобус Chevrolet и внедорожник Audi сгорели в ночь на понедельник в центре Москвы.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что возгорание двух иномарок произошло около 02:30 мск на проспекте Мира, 68.

Пожарные справились с огнем за 15 минут, передает Интерфакс. Причина возгорания уже установлена: источником пожара в Chevrolet стало возгорание горючего вещества магний. После возгорания в микроавтобусе, огонь перекинулся на Audi.

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