В Москве ночью сгорели микроавтобус Chevrolet и внедорожник Audi
7 ноября 2011, 14:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Два дорогостоящих автомобиля - микроавтобус Chevrolet и внедорожник Audi сгорели в ночь на понедельник в центре Москвы.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что возгорание двух иномарок произошло около 02:30 мск на проспекте Мира, 68.
Пожарные справились с огнем за 15 минут, передает Интерфакс. Причина возгорания уже установлена: источником пожара в Chevrolet стало возгорание горючего вещества магний. После возгорания в микроавтобусе, огонь перекинулся на Audi.
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