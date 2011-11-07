В Смоленской области перевернулся автобус, погибли 2 человека

В Смоленской области минувшей ночью перевернулся автобус Setra. Авария произошла на трассе Москва - Минск. Погибли два человека. ДТП произошло в районе населенного пункта Храмцово.



Автобус направлялся из Москвы в Дорогобуж, в нем находились 25 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Погибли два человека, еще двое были госпитализированы в Сафоновскую центральную районную больницу.