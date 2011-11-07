В Архангельске застрелился замглавы Госнаркоконтроля

В Архангельской области покончил с собой заместитель главы областного управления Госнаркоконтроля. Тело чиновника с огнестрельным ранением головы было найдено 5 ноября. Проводится проверка.



Тело чиновника, имя которого не называется, было обнаружено в его доме на территории садово-огороднического товарищества в Приморском районе. Об этом 7 ноября сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ. По факту суицида проводится проверка. По информации сайта архангельского управления Госнаркоконтроля, у главы управления три заместителя - Владимир Перфильев, Сергей Юрковский и Андрей Данилов.