В Петербурге произошел взрыв под коммуникационным люком

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв под коммуникационным люком. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Взрыв произошел утром в понедельник.



Взрыв под коммуникационным люком произошел около 10.30 на набережной Фонтанки, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предварительная причина взрыва - скопление газа. Окончательную причину происшедшего установят эксперты.