В Петербурге произошел взрыв под коммуникационным люком
7 ноября 2011, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге прогремел взрыв под коммуникационным люком. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Взрыв произошел утром в понедельник.
Взрыв под коммуникационным люком произошел около 10.30 на набережной Фонтанки, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предварительная причина взрыва - скопление газа. Окончательную причину происшедшего установят эксперты.