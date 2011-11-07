Полиция проводит проверку по заявлению певца Юрия Антонова об избиении

В правоохранительных органах сообщили, что сотрудники подмосковной полиции проводят проверку по заявлению известного певца Юрия Антонова об избиении его на автозаправке.



По словам певца, инцидент произошел на бензоколонке на Боровском шоссе в Московской области, когда он стоял в очереди на заправку. Стоящий впереди мотоциклист тянул время и не давал певцу, спешащему на встречу, заправить свой автомобиль. В результате чего между ними произошла стычка, байкер ударил певца в лицо и уехал. Как рассказал Юрий Антонов, "мы подали заявление в полицию. В распоряжении правоохранителей также есть запись с камер видеонаблюдения, установленных на одной из стен здания заправочного комплекса", - цитирует певца Интерфакс.



Пока певец не решил, будет ли подавать в суд на обидчика, "сначала нападавшего нужно найти. Его мотоцикл был без номеров, а сам байкер - в шлеме. Пока его личность установить не удалось. Поэтому не ясно, на кого подавать в суд", - сказал Юрий Антонов.



Певец рассказал также, что после нападения ему понадобилась помощь медиков: "Я получил травму глаза, мне наложили два шва в Первой градской больнице. В клинике я провел ночь и половину следующего дня".



Сотрудник полиции в свою очередь рассказал, что "Антонов и молодой человек на мотоцикле что-то не поделили и байкер ударил его в лицо". Он подтвердил, что певец написал заявление в полицию и сейчас дознаватели проводят по нему проверку.