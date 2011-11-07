В Москве ночью насмерть замерзли два человека

Минувшей ночью температура воздуха в Москве составила минус 10 градусов. Два человека замерзли насмерть. Еще двое были госпитализированы с диагнозом "переохлаждение".



В понедельник в Москве ожидается морозная погода с очень высоким атмосферным давлением и температурой воздуха до двух градусов ниже нуля. В минувшее воскресенье к медикам с жалобами на переохлаждение обратились более 650 человек, часть из них была госпитализирована с диагнозом «переохлаждение организма» и «обморожение». Минздрав предупреждает, что случаи обморожения могут произойти даже при температуре 3-4 градуса мороза, передает Глобалист.