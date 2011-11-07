В Подмосковье ночью произошел пожар на рынке стройматериалов

В Московской области произошел пожар на строительном рынке. В ночь на понедельник сгорело несколько вагончиков. Инцидент произошел на рынке стройматериалов, расположенном на Киевском шоссе.



Пострадавших в результате пожара нет. Сгорело пять небольших ангаров, площадь пожара составила 150 квадратных метров, передает РИА Новости. По данным МЧС России, рынок расположен неподалеку от МКАД. В 02.48 возгорание было локализовано.