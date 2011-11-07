В Москве неизвестные подожгли пять гаражей

В правоохранительных органах Москвы сообщили, что сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые подожгли пять гаражей в воскресенье на востоке столицы.



По словам сотрудника правоохранительных органов, сообщение о пожаре поступило 6 ноября около 4.00 мск, "возгорание на площади 200 квадратных метров произошло в гаражах, предназначенных для обслуживания автотранспортных средств завода. Обгорело оборудование для ремонта машин, пострадавших нет", передает РИА Новости.