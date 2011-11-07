В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека

В Москве в понедельник утром произошло ДТП - при столкновении маршрутки и автобуса на востоке Москвы пострадали три человека, сообщили в правоохранительных органах столицы.



По словам сотрудника правоохранительных органов, рейсовый автобус Mercedes маршрута 320 столкнулся с маршрутным такси Peugeot маршрута 361 напротив дома № 82 на Щелковском шоссе, ДТП произошло около 7.00 утра, "в результате аварии три пассажира маршрутного такси получили травмы. Потерпевшие направлены в больницу".



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства ДТП.