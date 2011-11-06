Сильный пожар в речном порту Архангельска угрожает жилым домам

В речном порту Архангельска в воскресенье разгорелся сильный пожар, есть реальная угроза частным жилым домам, расположенным недалеко от места происшествия. Сведений о пострадавших нет.

Возгорание, произошедшее на дровяном складе в порту в районе посёлка Жаровиха около 16.30 часов мск. Справиться с огнем пока не удается, мешает сильный ветер.

Горят штабеля круглого леса. Как сообщили в областном управлении МЧС, общая площадь пожара превышает 3 тысячи квадратных метров, передаёт ИТАР-ТАСС.

На месте работают почти все архангельские пожарные.