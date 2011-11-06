В США дворник потерял лотерейный билет, выигравший $254 млн

В США сотрудник городских санитарных служб Нью-Хэвена в Коннектикуте утверждает, что выиграл в лотерею $254 миллиона, но потерял счастливый билет. Билет он купил в любимом магазине местных игроков.

Розыгрыш этого тиража популярной в Америке лотереи Powerball был проведен еще 14 сентября.

Интерес к личности победителя подогрела владелица магазина, где продаются билеты. По словам Суни Пэтель, к ней пришел местный дворник. Он заявил, что купил в ее магазине выигрышный билет, но потерял его.

Среди местных игроков ее магазин пользуется репутацией как заведение, продающее выигрышные билеты.

На стене магазина висят счастливые билеты, один из которых ранее сорвал куш в миллион долларов.

Регуляторы лотереи в США подтвердили информацию, что выигрышный билет лотереи Powerball с отмеченными числами 12,14, 34, 39, 46 и 36 был куплен в графстве Феафилд в штате Коннектикут, но к ним никто не обращался с заявлением о выигрыше, сообщает РИА Новости.

В случае, если дворник все же найдёт билет или же предъявит другое доказательство, что эту покупку совершил он, то станет обладателем самого крупного в штате Коннектикут лотерейного выигрыша. Предыдущий рекорд был установлен в июне 2005 года – тогда джекпот составил $59,6 млн.