Сын главы МИДа Чехии серьёзно ранен на охоте

Старший сын чешского вице-премьера и по совместительству главы МИДа Карела Шварценберга - Йоханнес получил в воскресенье серёзное ранение во время охоты на кабановв Южной Чехии в окрестностях замка Орлик.

По данным медиков, в руках у 44-летнего Йоханнеса разорвался ствол охотничьего карабина, осколки которого серьезно поранили его лицо.

"Сын хотел во время охоты попробовать новое ружьё", - рассказал Карел Шварценберг, сообщает ua.rian.ru.

Пострадавший был срочно доставлен в больницу города Писек, а оттуда переправлен в Прагу. Хирургам пришлось наложить около 30 швов.