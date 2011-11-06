Мощный циклон из Италии крушит юг Франции, ведётся эвакуация населения (ВИДЕО)

На южные районы Франции в воскресенье обрушился мощный циклон, реки вышли из берегов. 3 погибших. Некоторые города полностью обесточены. Идет эвакуация населения. Беда пришла из соседней Италии.

Там сильнейшие за последние полвека ливни унесли жизни 7 человек. Коммунальные службы при поддержке спасателей из соседних областей пытаются расчистить улицы после сильнейшего шторма, который бушевал здесь сутки назад.

В городе запрещено автомобильное движение, закрыты школы, большинство магазинов. В ряде районов нет электричества и газа.

Очевидцы тех страшных событий до сих пор не могут отойти от шока."Я видела, как женщина пыталась убежать от воды с маленьким ребенком. Но их унесло потоком", - говорит жительница Генуи, сообщает vesti.ru.

"Мы были на улице. Мама помогла мне схватиться за столб, а потом внезапно исчезла. После я так и не видел ее", - рассказывает мальчик.

Циклон, переместившись из Генуи на юг Франции стал причиной серьёзных наводнений в воскресенье. В 15 департаментах на юге страны объявлен "оранжевый", предпоследний, уровень тревоги. В регионах Эро и Гар введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы несколько тысяч жителей.

К наводнениям готовятся и в в Марселе: из берегов вышла река Рона и потоки воды уже бушуют на городских окраинах.