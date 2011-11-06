Разгул стихии в Генуе, ещё один погибший, в городе ждут новые наводнения (ВИДЕО)

Непогода в Италии унесла в воскресенье жизнь еще одного человека. В результате разгула стихии в Генуе на полицейскую машину свалилось дерево, находившейся в ней сотрудник патрульной службы погиб.

Власти Генуи ввели временный запрет на движение автотранспорта на территории города.

Решение о введении в городе режима чрезвычайного положения принято в связи с тем, что из-за продолжающегося проливного дождя в ближайшие сутки в городе могут произойти новые наводнения.

Напомним, жертвами стихии в Генуи стали 7 человек.