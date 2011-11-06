506 человек погибло от наводнения в Таиланде, 8 районов Бангкока эвакуируют

В Таиланде в воскресенью число жертв сильнейшего за пятьдесят лет сезонного наводнения достигло 506 человек. Власти Бангкока распорядились эвакуировать 8 из 50 районов, еще 7 частично затоплены.

Наводнение поразило северные и центральные провинции страны в конце июля. За четыре месяца затопленными оказались сотни промышленных предприятий и более миллиона гектар рисовых полей.

В октябре вся водная масса скопилась на северных подступах к Бангкоку, водозащитные сооружения которого преградили ей путь в Сиамский залив, передает в воскресенье Associated Press со ссылкой на данные правительства страны.

Тем не менее, поток воды, в результате которого пострадали уже около 3 миллионов человек, столь велик, что часть его затопила северные и восточные районы таиландской столицы.

К настоящему времени, власти города распорядились эвакуировать восемь из 50 районов, еще семь частично затоплены.

Под водой оказался один из аэропортов Бангкока.

Проводятся работы по откачке воды.