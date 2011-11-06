Полиция Москвы пресекла попытку публичного убийства жертвенных баранов в Кунцево

Московская полиция пресекла на территории столицы в Кунцево попытку группы мусульман совершить в воскресенье публичное жертвоприношение животных, связанное с праздником Курбан-Байрам.

В полицию поступил сигнал от граждан о том, что группа мусульман в районе пересечения улицы Кубинка и маршала Неделина готовится зарезать несколько баранов, сообщили в правоохранительных органах.

Приехавший на место наряд полиции не позволил провести жертвоприношение в связи с тем, что такое мероприятие на территории Москвы запрещено, а жертвоприношения должны производиться в строго отведенных для этого местах, сообщает Интерфакс.