В Москве лейтенант полиции задержан при покупке наркотиков

Сотрудник полиции Москвы попался при покупке амфетамина: лейтенант был задержан полицейскими, отрабатывающими оперативную информацию, в момент приобретения им наркотиков, сообщает "Интерфакс".

Несколько дней назад оперативникам МУРа стало известно, что в квартире на Ново-Переделкинской улице 27-летний приезжий из Смоленской области торгует амфетамином, в итоге решено брать наркоторговца с поличным, при совершении очередной сделки

В субботу, 5 ноября, оперативники задержали и наркоторговца, и очередного покупателя: разовую дозу амфетамина (0,32 грамма) для личного пользования купил офицер центрального аппарата МВД.

В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотиков". Лейтенант отпущен под подписку о невыезде, наркоторговец арестован.