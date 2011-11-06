В Кракове на дискотеке рухнула лестница: 11 человек ранены, 2 тыс. эвакуированы
6 ноября 2011, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Польше в результате обрушения лестницы на дискотеке в краковском ночном клубе, ранения получили 11 человек. Раненые в воскресенье доставлены в больницы, у большинства из них различные переломы.
После инцидента полиции и спасателям пришлось эвакуировать еще до 2 тысяч посетителей, поскольку существовала опасность разрушения всего здания, сообщил представитель службы пожарной охраны Малопольского воеводства Анджей Щеканка.
Лестница между вторым и третьим этажами обрушилась в ночь на воскресенье. После этого здание было оцеплено пожарными и полицейскими. Эвакуация проводилась организованно и продолжалась менее часа, сообщает радио "Маяк".
Дискотека на улице Виелополе считается одной из самых крупных в Кракове. Кроме нее в здании расположены несколько музыкальных клубов и кафе.