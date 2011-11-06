В Тбилиси у памятника "Мать Грузии" со скалы сорвалась российская туристка
6 ноября 2011, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Тбилиси российская туристка Анна Завьялова накануне сорвалась с крутого обрыва на горе Мтацминда. Грузинским спасателям удалось вытащить 31-летнюю женщину, у которой оказалась сломана нога.
"Самочувствие гражданки РФ Анны Завьяловой нормальное. Грузинские медики оказали необходимую помощь российской туристке", - сообщили в воскресенье представители службы по чрезвычайным ситуациям мэрии Тбилиси.
31-летняя Анна Завьялова была обнаружена спасателями недалеко от крепости Нарикала и памятника "Мать Грузии" на горе Мтацминда в Тбилиси. Туристка из России после падения со скалы сумела позвонить со своего мобильного телефона местным знакомым, которые и вызвали службу по чрезвычайным ситуациям.
Сотрудники службы оперативно прибыли на место происшествия и сумели вызволить ее из беды, передает ИТАР-ТАСС.