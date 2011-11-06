При пожаре в общежитии на западе Москвы пострадала женщина и двое детей

На западе Москвы во время пожара в одной из квартир на 5-м этаже общежития на Большой Очаковской, 20 днём в воскресенье пострадали трое. Женщина от госпитализации отказалась, дети в больнице.

"Из горевшей квартиры были спасены и переданы наряду скорой медицинской помощи три человека - женщина, отказавшаяся от госпитализации, и два ребенка, которые были госпитализированы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

Он уточнил, что в квартире общежития загорелось домашнее имущество. Женщина - жилец этой комнаты - пыталась до приезда пожарных самостоятельно затушить огонь, в результате чего получила травмы.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем.