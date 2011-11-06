В двух штатах США произошло землетрясение, есть жертвы и разрушения

В США землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье в районе Алеутских островов в штате Аляска, сообщает Геологическая служба США. Данные о жертвах и разрушениях на островах не поступали.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 00.08 по местному времени (12.08 мск) в 72 километрах к юго-востоку от населенного пункта Фолс-Пасс.

Очаг землетрясения залегал на глубине 39,2 километра.Тихоокеанский центр предупреждения цунами США сообщает, что угрозы возникновения крупной приливной волны нет.

Это вторая территория США, на которой в воскресенье произошли землетрясения.

Несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего в центральном американском штате Оклахома, поврежден ряд жилых зданий.

Напомним, землетрясение было зафиксировано в воскресенье в 3.53 утра по Всемирному координированному времени UTC. Очаг землетрясения располагался в 34 километрах от города Шауни на глубине пять километров.

"Землетрясение продолжалось примерно 30 секунд, это было непривычно - мы здесь привыкли к всепоглощающим ветрам", - сказал владелец местной винодельни по фамилии Гилберт. По его словам, один из его сотрудников получил травму головы, когда пытался выбежать из здания во время землетрясения, сообщает РИА Новости.

Несколько человек обратились за медицинской помощью сразу после землетрясения. В основном речь идет о легких травмах и ушибах.

В городе Прэг землетрясение повредило несколько дымовых труб и газоходов. Обрушилось потолочное перекрытие в одном из помещений местной библиотеки. Диспетчер аварийной службы сообщил, что в округе Линкольн поступило много сообщений о повреждениях в результате землетрясения.

Землетрясение ощутили даже жители города Канзас-Сити, который расположен в более чем 480 километрах от очага землетрясения в Оклахоме. По словам очевидцев, в некоторых домах "дрожали окна и стены".