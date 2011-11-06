МВД: во Владикавказе из-за царапины на бампере произошла массовая драка

В Столице Северно Осети-Алании накануне рядовое ДТП переросло в массовую драку, разнять несколько десятков дерущихся смогли только приехавшие на место происшествия сотрудники полиции. Трое ранены.

Накануне около 21.00 мск колонна автомашин с жителями Ингушетии возвращалась с поминок из Пригородного района Северной Осетии. Одна из машин попала в ДТП, был поцарапан бампер, сообщил представитель пресс-службы МВД региона.

Виновник аварии, 49-летний житель Северной Осетии, предложил 23-летнему жителю Ингушетии заплатить за причиненный ущерб на месте. Однако сумма 80 тысяч рублей, которую потребовал водитель, показалась виновнику аварии слишком высокой, сообщает РИА Новости.

Между водителями возникла ссора, которая переросла в массовую драку, в которой приняли участие несколько десятков человек, разнять дерущихся смогли только сотрудники полиции.

"В результате драки три человека с легкими телесными повреждениями обратились за медицинской помощью. Вмешательство полицейских предотвратило более серьезные последствия инцидента", - отметил собеседник.