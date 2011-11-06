В Новосибирске аварийно сел самолет А-320 с 134 пассажирами

В Новосибирске в аэропорту Толмачево сегодня утром аварийно сел самолет А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии» с 134 пассажирами на борту. В результате авиационного инцидента никто не пострадал.

В Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте сообщили, что аэробус А-320 в 10:40 местного времени (7:40 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета по причине отказа в полете аэронавигационной системы. Самолет выполнял рейс по маршруту «Новосибирск-Москва», передает ИТАР-ТАСС



Уточним, на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» находились 134 пассажира, в том числе 10 детей, 7 членов экипажа.

По факту вынужденной посадки проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.