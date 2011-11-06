В ДТП из-за коровы погибли мать и сын, отец и второй ребёнок в госпитале

На Ставрополье в Ипатовском районе полицейские ищут хозяина коровы, послужившей причиной ужасного ДТП, в котором два человека погибли, двое получили тяжёлые травмы.

Инцидент произошёл в ночь на пятницу на автодороге Ипатово - Советское Руно в Ставропольском крае.

Водитель автомобиля "Лада-Приора" не заметил стоявшую на дороге корову и наехал на нее, сообщает в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"В машине находилась семья из четырех человек. В результате ДТП двое пассажиров - женщина 1970 г.р. и ее сын 2007 г.р. - погибли, водитель и еще один ребенок с различными травмами госпитализированы", - пояснили в ведомстве, передаёт ГТРК "Ставрополье" в воскресенье.

В ГИБДД отметили, что авария произошла в условиях недостаточной видимости - тумана, который помешал водителю своевременно отреагировать на дорожную ситуацию.