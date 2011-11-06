В Москве в ночь на воскресенье неизвестные подожгли две машины
6 ноября 2011, 08:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве неизвестные подожгли две машины ВАЗ-2109 и Toyota в ночь на воскресенье у дома № 91 на Щелковском шоссе.
Источник в правоохранительных органах столицы рассказал, что прибывшие к месту возгорания "девятки", пожарные обнаружили, что за домом также горит Toyota. С огнем справились быстро.
В результате поджога у ВАЗ-2109 обгорела задняя часть салона, а у иномарки - моторный отсек.
Установлено, что оба пожара начались с колес, куда, предположительно, злоумышленники подсунули горящие факелы.
На месте происшествия работют оперативники. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.
"АН" сообщали о задержании накануне на юге Москвы пятерых студентов колледжа, сознавшихся в 11 поджогах автомобилей.