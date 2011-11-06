МЧС Татарстана: Два школьника погибли, провалившись под лед на озере в Казани

В Казани два школьника утонули накануне в озере, провалившись под лед. Трагедия произошла в субботу вечером. Трое школьников 10-11 лет играли на первом тонком льду и провалились под лед. "АН" сообщали, что один ребенок утонул.

По уточненным данным МЧС Татарстана, утонули двое детей. Одного мальчика спас прохожий, которому для этого пришлось зайти по грудь в ледяную воду. Мужчина позвонил в службу спасения.

Спасенный мальчик находится в реанимации с диагнозом "переохлаждение".

Одной из причин трагедии стало отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых.