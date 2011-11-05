Жертвами крупнейшей автокатастрофы в Англии стали 16 человек

В результате крупнейшей автокатастрофы в графстве Соммерсет на юго-западе Англии, по последним данным, погибли 16 человек.

Автокатастрофа с участием 27 автомобилей произошла накануне около 20:30 по местному времени на шоссе M5 в графстве Соммерсет. В результате столкновения машин произошла серия мощных взрывов и образовался огненный вихрь, многие автомобили загорелись. Трасса была полностью перекрыта. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.