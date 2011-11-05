В Казани трое детей провалились под первый лед на озере

В Казани врачи борются за жизнь ребенка, который провалился под лед на озере в Авиастроительном районе столицы Татарстана вместе еще с двумя школьниками 10 и 11 лет. Мальчик получил сильное переохлаждение. Он в данный момент находится в реанимации местной больницы.

В субботу днем, по словам представителей республиканского МЧС России, трое школьников вышли поиграть на первый лед. Но хрупкий лед мгновенно проломился под ними. На помощь детям поспешили прохожие.

В МЧС рассказали, что сообщение о происшествии поступило по телефону 112 в 16:30 мск от мужчины, которому удалось спасти одного из школьников. Его доставили в больницу.



Одни ребенок погиб. Третьего пока так и не удалось найти, пишет "КП". Что стало с третьим ребенком, пока точно неизвестно.



Работу спасателям осложняет заболоченность озера.