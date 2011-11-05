Крупное ДТП произошло в Екатеринбурге, есть жертвы

На 17-ом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в субботу столкнулись сразу четыре легковых автомобиля и один грузовик. Виновница крупного ДТП погибла.

В дежурной части УГИБДД по Свердловской области сообщили, что девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ-2114, не убедившись в безопасности обгона, начала совершать маневр и сначала столкнулась по касательной с грузовой машиной, затем с автомобилем Opel. По предварительным данным ГИБДД, виновница аварии погибла в ДТП. Пострадали еще три человека. Точное число пострадавших уточняется.