Водителю, насмерть сбившему в Москве няню с ребёнком, грозит 7 лет тюрьмы

Сбившему на автомобиле в Москве насмерть женщину с ребенком в четверг вечером на Бартеневской улице водителю грозит 7 лет лишения свободы.

Мужчина на автомобиле "Мазда 6" на Бартеневской улице двигался по Бартеневской улице от Бунинской аллеи в сторону улицы Горчакова. Напротив дома 39 машина сбила 4-летнего мальчика и его 36-летнюю няню, переходивших дорогу по пешеходному переходу. "АН" сообщали, что удар был такой силы, что ребенка и женщину отбросило на проезжавший во встречном направлении автомобиль "Ауди". От полученных травм оба скончались.



Медицинское освидетельствование показало, что 25-летний водитель был трезв. При проверке карточки водителя было установлено, что за последние полтора года в отношении него было составлено 11 административных материалов за превышение скорости движения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 5 УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".