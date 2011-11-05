При пожаре на химзаводе в подмосковном Подольске погибли 4 человека
5 ноября 2011, 15:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Подольске сообщение о пожаре на улице Авиаторов, дом № 44 поступило на пульт дежурного в субботу, 5 ноября, утром. Пожар произошел на заводе "Химполимер" в одноэтажном строении, в помещении раздевалки. В результате пожара погибли 4 человека.
Личности погибших устанавливаются. Как сообщили в правоохранительных органах Московской области, возгорание произошло предположительно из-за неисправного обогревательного оборудования. Площадь возгорания составила 36 кв.м.
В тушении были задействованы 4 пожарных расчета. В настоящее время угрозы распространения пожара нет. На месте происшествии работает следственная группа.