В Брянске полицейский сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Брянске автомобиль "Волга", за рулем которого находился старший лейтенант полиции, сбил пенсионерку на пешеходном переходе. 82-летнюю женщину, пострадавшую в ДТП, доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

В правоохранительных органах сообщили, что 31-летний полицейский был трезв и двигался с разрешённой скоростью. После аварии лейтенат полиции вызвал бригаду "скорой помощи" и сам начал оказывать помощь пострадавшей пожилой женщине. По факту ДТП проводится проверка.

"АН" сообщали, что около месяца назад в Брянске также на пешеходном переходе произошло ДТП, вызвавшее широкий общественный резонанс. Автомобиль, которым управляла молодая девушка, сбил женщину с маленькой девочкой. В результате аварии мать получила тяжелые травмы, а ее трехлетняя дочь погибла. Жители Брянска устраивали после этого ДТП массовые выступления и несанкционированные митинги.