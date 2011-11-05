На северо-западе Подмосковья рабочие повредили экскаватором газопровод

В Московской области рабочие повредили экскаватором газопровод. Инцидент произошел на северо-западе Подмосковья около 11:00 во время ремонтных работ в районе 7 километра Пятницкого шоссе.



Рабочие повредили экскаватором газопровод высокого давления. При этом разрыв газопровода не привел к возгоранию, передает РИА Новости. Место происшествия оцеплено, прибыли аварийные службы. По предварительным данным, поврежденный газопровод обеспечивает газом жителей Химкинского района Московской области.



