На северо-западе Подмосковья рабочие повредили экскаватором газопровод
5 ноября 2011, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области рабочие повредили экскаватором газопровод. Инцидент произошел на северо-западе Подмосковья около 11:00 во время ремонтных работ в районе 7 километра Пятницкого шоссе.
Рабочие повредили экскаватором газопровод высокого давления. При этом разрыв газопровода не привел к возгоранию, передает РИА Новости. Место происшествия оцеплено, прибыли аварийные службы. По предварительным данным, поврежденный газопровод обеспечивает газом жителей Химкинского района Московской области.