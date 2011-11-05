В Туве грузовик перевернулся в ущелье, погибли двое детей

В Туве грузовик опрокинулся в ущелье. Погибли двое детей, находившиеся в кузове. Еще пять человек пострадали. Авария произошла в пятницу на проселочной дороге в 19 километрах от села Эрзин в местечке Орта-Тараа.



Автомобиль ГАЗ-53, двигавшийся на крутом подъеме, из-за возникшей неисправности коробки передач покатился задним ходом по скользкой дороге в ущелье. В автомобиле находились восемь человек - трое взрослых и пять детей. Грузовик опрокинулся, ударившись об скалу. Кузов машины придавил троих детей, которые ехали в нем, передает РИА Новости. Погибли 13-летний подросток и 11-летняя девочка. 14-летняя пострадавшая была госпитализирована с ушибами.