В Пермском крае автобус столкнулся с КамАЗом, пострадали 4 человека

В Пермском крае автобус столкнулся с КамАЗом. ДТП произошло в пятницу в 11:00 на трассе Кунгур-Соликамск. По данным ГИБДД Пермского края, водитель автобуса "Сетра" не справился с управлением на 149-м километре дороги.



Автобус следовал из Кизела в Пермь и столкнулся с автомобилем, который стоял на обочине. На момент столкновения в автобусе находилось 45 человек. Четверо из них оказались в больнице. Другие пассажиры серьёзных травм не получили. По факту аварии проводится проверка, сообщает Дневная Пермь.