В Пермском крае автобус столкнулся с КамАЗом, пострадали 4 человека
5 ноября 2011, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Пермском крае автобус столкнулся с КамАЗом. ДТП произошло в пятницу в 11:00 на трассе Кунгур-Соликамск. По данным ГИБДД Пермского края, водитель автобуса "Сетра" не справился с управлением на 149-м километре дороги.
Автобус следовал из Кизела в Пермь и столкнулся с автомобилем, который стоял на обочине. На момент столкновения в автобусе находилось 45 человек. Четверо из них оказались в больнице. Другие пассажиры серьёзных травм не получили. По факту аварии проводится проверка, сообщает Дневная Пермь.