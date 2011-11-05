В Приамурье поезд столкнулся с автомобилем, пострадали 2 человека

В Амурской области грузовой состав из 36 вагонов столкнулся с автомобилем "Урал". Инцидент произошел в субботу на регулируемом железнодорожном переезде в районе поселка Моховая Падь.



Грузовой состав следовал по маршруту Белогорск - Благовещенск. В салоне автомобиля находились два человека. Авария произошла в пригороде Благовещенска. Оба пострадавших мужчины, жители Амурской области. Они были доставлены в областную клиническую больницу. На место столкновения выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области, два боевых расчета 12 пожарной части и дежурная смена спасателей. Погибших при происшествии нет, передает РИА Новости.