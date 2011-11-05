В Аргентине микроавтобус с детьми-футболистами столкнулся с грузовиком

В аргентинской провинции Буэнос-Айрес грузовик столкнулся с микроавтобусом детской футбольной команды. По меньшей мере, 8 человек погибли и еще 13 получили серьезные ранения.



Пятеро из погибших – дети в возрасте от 6 до 10 лет. Авария произошла вечером в минувшей четверг. На автотрассе, соединяющей города Чакабуко и Кармен-де-Ареко, в 180 километрах к западу от аргентинской столицы микроавтобус столкнулся с грузовиком. В автобусе находились игроки и тренерский состав детской футбольной команды «Хувентуд-Унида», передает LATINDEX.ru.