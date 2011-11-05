В США перевернулся автобус со студентами Абилинского христианского университета. Авария произошла в пятницу на шоссе в американском штате Техас. Один человек погиб, 15 ранены.



Погибшей студентке было 19 лет, передает РИА Новости. Студенты ехали в детский дом в населенном пункте Медина. В течение выходных они собирались вести там миссионерскую деятельность. Четыре пострадавших студента находятся в критическом состоянии.