Центральные улицы Владивостока остались без света из-за аварии на подстанции

Во Владивостоке произошла авария в энергосетях. Центральные улицы города остались без света. Авария произошла в 11:57 часов по местному времени (04:57 по мск) на подстанции "Голубиная Падь".



Ремонтные бригады пытаются наладить работу аварийной подстанции, которая обеспечивает светом Народный проспект, проспект Красного знамени, Океанский проспект, Некрасовская. Планируется, что аварию устранят к 15:00 (08:00 мск), передает РИА Новости.