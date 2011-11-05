В Англии на шоссе столкнулись 27 легковых автомобилей и грузовиков

На юго-западе Англии произошло крупное ДТП - столкнулись 27 легковых автомобилей и грузовиков. Полиция подтвердила гибель нескольких человек. Авария произошла в графстве Сомерсет.



Об этом сообщает сайт телеканала Sky News. Ранее в СМИ появились сообщения о 20 погибших. По данным телеканала, десять человек получили очень серьезные травмы.В результате столкновения несколько автомобилей загорелись. На место происшествия на трассу М5 прибыли полиция, пожарные и машины скорой помощи. Шоссе будет закрыто на 24 часа.